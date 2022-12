Fynsk venstrebagland splittet om formands kursskifte: - Vi sælger os for billigt

Venstres fynske bagland er overraskede over formand Jakob Ellemann-Jensens udmelding om, at partiet ikke længere bakker op om en advokatvurdering af fungerende statsminister Mette Frederiksens (S) rolle i minksagen.

Særligt sydpå har beslutningen vakt vrede.

- Jeg var sur i går, og det er jeg stadigvæk, siger Erik Lundgreen, der er formand i Faaborgegnens lokalafdeling for Venstre.

Han har indkaldt til møde i afdelingen mandag aften.

- Vi er meget utilfredse, og jeg synes, vi sælger os for billigt, siger han.

Bakker op om Ellemann

Omvendt forholder Lars K. Mortensen sig. Han er formand for partiets lokalafdeling på Nordfyn.

- Jeg har fuld tillid til Jakob Ellemann-Jensen og bakker op, siger han.

- Det var opgaven for Ellemann at afsøge muligheden for at komme med i en regering, og det regeringssamarbejde har han min fulde opbakning til, siger formand Lars K. Mortensen.

Hvad skal der komme til gengæld for at det er værd at opgive undersøgelsen?

- Det kan jeg ikke give noget konkret bud på, men han har min fulde opbakning, siger han.

Kursskiftet sker på trods af, at partiet blandt andet gik til valg på at finde ud af, om statsministeren kan stilles retligt til ansvar for sin ageren i minksagen, og formand Jakob Ellemann-Jensen erkender selv søndag foran Marienborg, at der er tale om løftebrud.

Både på Langeland og i Middelfart har lokalformændene Peder Hansen og Uffe L. Poulsen ikke lyst til at udtale sig, før de har været til uddybende møde i Venstre.

- Jeg vil gerne have noget information, før jeg udtaler mig, siger Peder Hansen.

- Indtil videre har vi haft tillid til ham, siger Uffe L. Poulsen.

Mette Frederiksen som statsminister

Lokalafdelingen i Faaborg er ikke afvisende over for et regeringssamarbejde, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister.

- Hellere et bredt samarbejde end en rød regering, siger Erik Lundgreen, men tilføjer så:

- Men vi vidste ikke, at der var risiko for, at man ville droppe advokatundersøgelsen, siger han og understreger, at han ikke længere har tillid til de forhandlende politikere.

Formændene i Midtfyns Venstre og Venstre i Ryslinge-Kværndrup-Gislev har ikke lyst til at udtale sig, mens formændene i Nyborg, Kerteminde og Odense ikke er vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelser.

Også minkavlerne tager udmeldingen forskelligt. Den tidligere minkavler fra Munkebo Kristian Juul Nielsen er én af dem, der er rasende.