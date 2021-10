Fynsk virksomhed hjælper ordblinde ansatte: - Jeg er blevet gladere for at gå på arbejde

Vigtigt budskab

I dag er Morten Bendtsen ikke bange for at fortælle, at han er ordblind.

- Folk, der er ordblinde og bliver tilbudt undervisning. De skal tage chancen og takke ja. Det er et vigtigt budskab fra mig, at folk skal stå ved, at de er ordblinde. Det har været et tabu i alt for mange år at være ordblind, det skal det ikke være mere.

I Danmark anslås det, at der er omkring 400.000 ordblinde i Danmark. Odense Kommune har i budgettet for 2021 afsat 1. million kroner til at gøre en ekstra indsats for at styrke ordblindeindsatsen på beskæftigelsesområdet.