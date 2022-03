Fynsk virksomhed presset: Varmepumper er revet væk

Ikke én eneste varmepumpe på lager

Den fynske virksomhed modtager mange henvendelser om varmepumper, men har svært ved at følge med efterspørgslen.

Faktisk har montørvirksomheden ikke én eneste varmepumpe tilbage på lageret.

- Vi er løbet fuldstændig tør. Vi har egentlig været rimelig leveringsdygtige langt hen ad vejen, men vores producent kan ikke følge med, siger Steffen Hansen.

Hos Fyns Køl & Teknik er der derfor op til seks ugers ventetid på at få en varmepumpe leveret hjem.

- Vi kan ikke gøre så meget andet end at afvente situationen. Heldigvis er størstedelen af slutbrugerne rimelig fleksible med at acceptere, at der er ventetid på det her lige nu, siger Steffen Hansen.