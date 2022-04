Fynsk virksomhed ser ind i fremtiden: - Vi skal gøre tingene klogere og mere intelligent

Det er netop det, der til en vis grad er begyndt at ske i energimarkedet, men som vi nok også kommer til at opleve i nogle af de andre steder.

Her nævner Ole Sloth gasmarkedet, drivhuse som lukkes af, og fiskere som overvejer om de skal blive i havn, fordi dieselpriserne er for høje.

- Det er den proces, vi er i gang med nu, hvor efterspørgslen er nødt til at blive blive svækket for, at vi kan få en balance, siger Ole Sloth.

Klogere og mere intelligent

Netop udfordringer med forsyningerne - og stigende priser netop på grund af varemangel - kalder på nytænkning, hvis man spørger Aro Energy Solution.

Her er håbet således, at krisesituationen kan inspirere til at kunne navigere i lignende situationer i fremtiden.

- Den situation, vi er i nu, kan godt være den ændrer sig lidt, men energikrisen, som jo efterhånden også er at energipolitik og udenrigspolitik, kommer ikke til at ændre sig.

- Og det er min vurdering, at vi i Danmark har brug for at stå tættere sammen, som virksomheder og udnytte hinandens kompetencer, siger Aro Energy Solutions direktør, Lars Christian Jensen.

Han forklarer, at han sammen med fabrikkens partnere allerede sidste år sikrede sig leveringer af stål for at sikre, at Aro Energy Solutions fortsat kan producere og levere.

- Men jeg ser en fremtid, hvor vi som branche skal gå lidt tættere sammen i udviklingen af at lave nye løsninger, hvor vi er knap så afhængige af eksempelvis stål. Men også kunne tænke i at gøre tingene klogere og mere intelligent, siger direktør Lars Christian Jensen.