Fynsk virksomhed vil kræve coronapas af medarbejdere

Det er igen muligt for blandt andet natklubber og restauranter at kræve et gyldigt coronapas. Og nu bliver det også snart muligt for arbejdsgivere at forlange det samme af deres medarbejdere.

Det glæder direktøren i den nyborgensiske virksomhed Steffca, Martin Steffensen.

- Jeg synes, det er en god idé, fordi det giver os mulighed for at passe på vores medarbejdere og virksomheden, så vi kan fortsætte driften, siger han.