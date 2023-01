Fynsk VM-profil: - Der kommer til at opstå et kæmpe afsavn

De to fynske VM-profiler Emil Jakobsen og Simon Pytlick buldrer i disse VM-dage afsted med overbevisende indsatser ind på håndboldlandsholdet. Samtidig har store profiler fra det seneste årtis danske håndbolddominans har sagt farvel.



Og på et tidspunkt forsvinder også nogle af de allerstørste; 35-årige Mikkel Hansen, 31-årige Rasmus Lauge og 34-årige Niklas Landin. De har været bærende stjerner, når håndboldherrerne har vundet medaljer til Danmark.

Men heller ikke de holder evigt, og når de stopper i rødt og hvidt, vil det ikke gå ubemærket hen i truppen.

- Forhåbentlig går der nogle år endnu, men der kommer selvfølgelig til at opstå et pres på os andre, når de forsvinder, for så har vi ikke dem at læne os op ad længere, siger Emil Jakobsen. Han kommer fra Kerteminde, og kan skrive GOG og nu Flensburg-Handewitt på cv'et.

Selv er den 25-årige fløjspiller trådt ind på en position, legender som Lars Christiansen og Anders Eggert tidligere har brilleret på.

Han har også siddet hjemme i sofaen foran stuealteret og måbet over Mikkel Hansen, og måske har han spurgt sig selv, hvem der dog skal tage over, når en af historiens bedste spillere træder til side.

Ved dette års VM har 22-årige Simon Pytlick taget landsholdet med storm på den venstre back, som Mikkel Hansen har siddet tungt på.

Nu er Mikkel Hansen rykket ind i midten, og Simon Pytlick har med manér boltret sig på backpladsen. Men han vil ikke sammenlignes med sin forgænger på positionen.



- Mikkel er den største, der har været i dansk håndbold. Så det er nogle sko, man ganske enkelt ikke kan fylde ud, siger Pytlick resolut.

- De der sammenligninger kan være en farlig ting. Man skal passe på med at sammenligne os unge med så store spillere. Vi skal have tid.

Simon Pytlick er søn af den succesrige træner Jan Pytlick. Han kommer fra Thurø og spiller til dagligt for GOG. I disse dage nyder Pytlick, at han kan tage ved lære af Mikkel Hansen, men han gør sig ingen forestillinger om, at han skal være som sin læremester.

- Jeg kommer til at gøre det på min egen måde, og så må vi se, om det bærer frugt. Jeg kommer højst sandsynligt ikke til at nå hans niveau, siger Pytlick.

Han har sågar svært ved at se, at spillere som Niklas Landin og Mikkel Hansen er ved at bevæge sig godt op i 30'erne. De spiller stadig på verdensklasseniveau, som han siger.