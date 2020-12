Fynske attraktioner lukker ned: - Vi har været i lidt af et dilemma

Den delvise nedlukning bliver fra onsdag udvidet til resten af landet og dermed også de resterende otte fynske kommuner.

Og det får konsekvenser for flere af de attraktioner, som fynboerne plejer at besøge i juledagene. Blandt andet Terrariet, Fjord & Bælt og Naturama, der ligger i henholdsvis Assens, Kerteminde og Svendborg Kommune.

- Det er noget, vi har været opmærksomme på kunne ske. Men det er altid trist med en attraktion uden gæster. Udover at det er et vigtigt indtægtsgrundlag, er et tomt hus aldrig specielt sjovt, siger kommunikationslederen hos Fjord & Bælt og Naturama, Mads Dirckinck-Holmfeld.

Mange af de aktiviteter, der var planlagt henover højtiden, som normalt byder på mange gæster, skulle være forgået indendøre. Derfor vil det, som det ser ud nu, kun være fodring af dyr hos Fjord & Bælt, der i et begrænset omfang har mulighed for at fortsætte.

En nødvendighed

Selvom man også er ærgerlig over ikke at kunne modtage gæster hos Terrariet i Vissenbjerg, blev nyheden også læst med en vis lettelse, fortæller direktør Morten Jørgensen.

- Vi er lidt glade for, at vi også kommer med og bliver påbudt lukning. Så er der klarhed. Det er selvfølgelig trist som attraktion, men det er en nødvendighed som samfund, siger han.

Terrariet er ligeledes en af de attraktioner, der normalt tiltrækker mange gæster omkring jul. Og det er også grunden til, at nedlukningen kommer som en lettelse.

- Vi har været i lidt af et dilemma, fordi vi normalt får mange af vores gæster fra Odense og Trekantområdet, og skulle vi så spørge dem, hvor de var fra, spørger direktøren med henvisning til, at borgere i blandt andet Odense, der lukkede delvist 9. december, blev opfordret til ikke at strømme til andre kommuner.

Lukker allerede tirsdag

Både hos Terrariet i Vissenbjerg, Fjord & Bælt og Naturama skal man holde møde tirsdag eller onsdag for at finde ud af, hvordan nedlukningen helt præcis kommer til at udspille sig.

Men i Vissenbjerg regner man allerede nu med, at dørene lukker for i år, når de sidste går hjem tirsdag.

- Jeg tror ikke, vi åbner igen i år, siger Morten Jørgensen.

Bekymring for smitte op til jul

Flere fynske borgmestre var tirsdag indkaldt til videomøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om coronasituationen i Danmark.

Derefter kom det frem, at de restriktioner, der allerede gælder i 69 ud af de 98 danske kommuner, vil blive rullet ud i hele landet. Indtil videre har de kun omfattet to fynske kommuner, Odense og Middelfart.

Disse restriktioner gælder lige nu i de 69 kommuner: Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem.

Elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser hjemsendes.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Professionel idræt er undtaget

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Zoologisk have og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.

Udvidelsen af restriktionerne kommer efter, at flere eksperter har udtrykt bekymring for smitten op til jul.

Blandt andre mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, at regeringen bør indføre retningslinjer, der forhindrer især københavnerne i at rejse ud af hovedstadsområdet.

Det er dog for tidligt at tale om kommunal eller regional nedlukning, lød det tidligere fra Rasmus Horn Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

- Der går nogle dage, før man kan se effekt af de restriktioner, der er blevet indført. Det er klart, at hvis vi står om nogle dage og ser, at smitten kommer ud af kontrol, eller det kan se sådan ud, så er det klart, at det er vigtigt, der bliver handlet.