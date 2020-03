Fynske banker klar til at hjælpe virksomheder: - Vi har så rigeligt penge at låne ud

Regeringen har netop givet henstand for 165 milliarder kroner med skatter og moms til de danske virksomheder, og der er også støtte at hente hos pengeinstitutterne.

Allerede i sidste uge meddelte storbanken Nordea, at man var parat til at give henstand til realkreditkunder blandt små og mellemstore virksomheder, og Danske Bank fulgte efter med at love at sløjfe betaling for at have penge i banken - de såkaldte negative renter.

Tirsdag meddeler Middelfart Sparekasse sine kunder, at man er klar til at give henstand på tre måneder på erhvervslån og lån i Leasing Fyn.

Samtidig er man klar til at tage en snak på individuel basis med erhvervskunderne. Cirka 40 procent af bankens kunder er erhvervskunder målt i volumen.

- Vi har rigeligt penge

Hos Nordfyns Bank ønsker man ikke at droppe de negative renter.

- Det betyder så lidt for erhvervskunderne. Det er helt andre ting, der skal til. Vi vil hellere se på den lange bane og hjælpe med at strække nogle lån eller etablere nye lån, så vi er langsigtede i den løsning, vi laver sammen med kunden. Den likviditetskrise, de er inde i lige nu, kan vi hjælpe dem igennem på flere forskellige måder, både kort- og langsigtet. Man kan også lave en kassekredit, som kan være gældende langt ind i 2020, siger bankdirektør Holger Bruun.

Han lægger heller ikke skjul på, at bankerne er godt polstrede.

- Vi har så rigeligt penge at låne ud, så vi hjælper igennem, hvor der skal hjælpes igennem, så vi kommer ud på den anden side med skindet på næsen, siger han.

I sidste uge kom det frem, at bankerne har mulighed for at øge deres udlån med 200 milliarder med en statsgaranti på 70 procent til virksomheder, der har et corona-relateret tab på over 50 procent.