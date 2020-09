Fynske banker svømmer over af penge - og det er ikke en god ting

Fynboerne sparer op som aldrig før.

Det viser TV 2 Fyns gennemgang af bankernes netop offentliggjorte halvårsregnskaber.

Trods coronakrise og indførelsen af negative renter bliver fynboerne ved med at sætte flere penge i banken, end de hæver.

Og det skaber problemer i de fynske pengeinstitutter.

Læs også Forudser milliontab: Dårligt regnskab for Fynske Bank

De kommer nemlig til at betale renter til Nationalbanken af kundernes indestående og har derfor sendt en del af regningen videre til kunderne.

I de netop offentliggjorte halvårsregnskaber kan man se, at Middelfart Sparekasse eksempelvis havde udlån for 5,8 milliarder kroner i første halvår af 2020, men indlån for 11,7 milliarder kroner.

Og billedet er det samme for de øvrige pengeinstitutter.

Halvårsregnskaber i fynske pengeinstitutter Totalbanken Udlån 1,9 mia Indlån 3,0 mia Middelfart Sparekasse Udlån 5,8 mia. Indlån 11,7 mia. Nordfyns Bank Udlån 1,7 mia. Indlån 2,8 mia. Sparekassen Sjælland-Fyn Udlån 11,9 mia. Indlån 21,3 mia. Fynske Bank Udlån 2,9 mia. Indlån 6,5 mia. Se mere

Hos Totalbanken har man hidtil friholdt kunderne for negative renter trods et stort indlånsoverskud.

- Der spares stadig op, og vi ser, at folk er en smule forsigtige. Vi har kun kunnet undgå negative renter ved selv at betale og friholde kunderne, men vi er det sidste pengeinstitut, der gør det. På den måde risikerer vi, at vi bliver en bastion, hvor man sætter penge ind for at undgå negativ rente. Derfor er vi nødt til at følge markedet på det her område, siger Totalbankens direktør, Ivan Sløk, der forventer, at banken følger trop til nytår.

Stor pengestrøm er en udfordring

Hos Middelfart Sparekasse kan man også berette om kunder med masser af penge på kontoen.

- De private husholdninger hos os har det rigtig godt. Mange af vores boligkunder har et lån til 0 eller 1 procent i rente, og kundernes indlån er steget igen. Da vi havde finanskrise, forsvandt pengene. Nu sker det modsatte. Pengene vælter ind, siger bankdirektør Martin Baltser.

Læs også Politiker lever af banker: Hylder ny lovændring

I Fynske Bank kalder bankdirektør Petter Blondeau den stigende pengestrøm for en kæmpe udfordring.

- Der er ikke nogen steder, vi kan henvende os og spørge, om de vil have vores penge og så i det mindste give os nul eller positiv rente, siger han.

Hos Nordea er tendensen den samme.

- Folk er forsigtige og fornuftige. Derfor ser vi indlånet vokse. Hen over foråret, hvor vi ikke kunne bruge penge på at rejse, var der mange, der opbyggede en buffer. Nogle købte sommerhus eller hus, men andre har holdt igen med at købe ny bil eller husrenovering, fordi man godt ville være mere sikker på fremtiden. De kommende måneder bliver spændende i forhold til, hvor længe vi skal kæmpe med coronakrisen, siger regionsdirektør Niels Thorslund.

Huslån lagt om

Ifølge investeringsekspert Lars Jørgen Rasmussen har mange kunder forbedret økonomien ved at lægge huslånet om, så de sidder billigere. Samtidig har de taget lån i huset til at nedbringe gæld med en højere rente.

- Samtidig er bankerne ramt af, at flere virksomheder holder igen med investeringerne og har sikret sig likviditet med statslige hjælpepakker og udskudt moms, siger Lars Jørgen Rasmussen.

Kunder med lidt flere penge på kontoen har måske valgt at investere i aktier eller ejendomme.

- Men ellers råder jeg mine kunder til at bruge nogle af deres penge på at få nogle oplevelser i stedet for at have dem stående på kontoen til negativ rente, siger Lars Jørgen Rasmussen.