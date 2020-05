Fynske bioanalytikere tjekker tusinder af coronaprøver: Nu får de hjælp fra staten

Den lille plastikbeholder bliver ført sikkert ind i maskinen. Efter et par hurtige tryk på skærmen er maskinen klar til undersøge om der er coronavirus i prøverne.

- Jeg tænker meget over, at der sidder en i den anden ende, der gerne vil have et svar hurtigst muligt, forklarer bioanalytiker Nadia Samer Kristensen.

På det seneste har testmaskinen på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) ved OUH kørt i døgndrift. Det er her, man analyserer alle coronaprøver fra OUH. Og dem er der kun blevet flere af i takt med, at coronakrisen har udviklet sig.

- Det er et prøvetal, der er eksploderet, siger Pia Steinicke, der er ledende bioanalytiker på afdelingen.

Normalt modtager afdelingen 35.000 prøver på en måned. I takt med genåbningen nærmer man sig det antal, men derudover modtager afdelingen også mange coronaprøver. Alene i uge 18 analyserede man 10.074 prøver. 62 af dem var positive.

På grund af stigningen i antal prøver har man også indført aften- og nattevagter.

- Vi har taget døgnets 24 timer i brug, så vi er ved at nå en grænse med det udstyr, vi har i dag, forklarer hun.

Corona har også sat sin spor på de ansatte. De har oplevet, at der har været store skift i arbejdstid, da antallet af daglige coronaprøver kan svinge mellem 700 og 1.700.

- Man skal virkelig være omstillingsparat, siger Nadia Samer Kristensen, der igennem to år har været ansat som bioanalytiker ved KMA.

- Men man ved, at der er en grund til det. Også selvom det kan være lidt hårdt, siger hun.

Fakta: Dem tester man nu Alle personer med luftvejssymptomer

Visse personer uden symptomer Beboere og frontpersonale på institutioner med smittetilfælde hos personale og/eller beboer/indsat. Eksempelvis plejehjem eller arrest Alle patienter med forventet indlæggelse på sygehus i mere end 24 timer. Sker eksempelvis i forbindelse med mange operationer. Patienter der – uanset årsag – skal have foretaget særlige producerer eller undersøgelse i speciallægepraksis og ved ambulante forløb på sygehus

symptomer Som udgangspunkt testes personer med symptomer, regionsansatte samt patienter af regionen. De resterende borgere testes af Testcenter Danmark / Statens Serum Institut. Kilder: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (udsendt 4. maj) og Sundheds- og Ældreministeriet. Note: Alvoren af ens symptomer afgør om skal have en diagnostisk test (svælgpodning for SARS-CoV-2) eller klinisk vurdering og test for COVID-19. Se mere

Staten skal hjælpe med analyser

På et pressemøde tirsdag meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at man vil skrue yderligere op for antallet af tests.

- Myndighederne vil allerede fra denne uge begynde at opspore, hvem de smittede har været i kontakt med. Så de kan blive isoleret hurtigt, så vi kan bryde smittekæderne, sagde statsministeren.

Det betyder, at man på landsplan skal udvide antallet af daglige mulige tests fra cirka 10.000 til 20.000.

Testmaskinen på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved OUH analyserer coronaprøver i døgndrift. Foto: Ole Holbech

Det nye strategi betyder, at regionerns tests og analyser skal suppleres med hjælp fra Testcenter Danmarks hvide telte og bioanalytikere ved Statens Serum Institut, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

- Testcenter Danmark udgør en potentiel supplerende kapacitet, hvis der er kapacitetsudfordringer i sundhedssporet (regionerne, red.), skriver ministeriet.

Personer der skal testes for coronavirus eller COVID-19 kan nu blive testet af regionerne elle via "samfundssporet". Regionernes undersøgelser kommer i første række, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet. Foto: Sundhedsministeriet

På grund af travlhed har Pia Steinicke ikke selv har haft mulighed for at følge pressemødet. Hun understreger, at man løbende har forsøgt at tage højde for skiftende testningsstrategier ved blandt andet at søge nye bioanalytikere.

- Vi udvikler os hele tiden, siger Pia Steinicke og henviser til, at afdelingen løbende får bedre udstyr, der kan håndtere flere prøver.

Ifølge Hanne Nielsen Bonde, der regionsformand for fagforeninge Danske Bioanalytikere i Region Syddanmark, er det afgørende, at afdelinger som KMA i Odense ikke skal analysere flere prøver end man har ansatte til.

- Hvis de nye prøver også lander på sygehusene, så går det slet ikke, understreger hun.

Ifølge fagforeningskvinden er flere af hendes medlemmer endt med store mængder overarbejde på grund af et stigende antal coronaprøver samtidig med, at hospitaler og sygehuse sender flere prøver i takt med genåbning.

- Meget kan man byde folk i nogle måneder, men hvis de risikerer ikke at få sommerferie, så begynder det at gøre ondt, varsler hun.

Fakta: Dem vil man teste Person, der har været i kontkat med bekræftet COVID-19-patient (smittesporing). Vil blive implimenteret i løbet af uge 20.

Pårørende til sårbare personer i risikogrupper

Sundheds- og plejepersonale, der i deres daglige arbejde har kontakt med borgere i risikogrupper

Repræsentativt udsnit af befolkningen med henblik på at følge smittespredningen

Rutinemæssige tjek af ansatte ved bosteder, Kriminalforsorgen med videre. Skyldes hensyn til, at ansatte på disse steder har med særlige risikogrupper. Ingen planer om implimentering på nuværende tidspunkt. Kilde: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (udsendt 4. maj) og Sundheds og Ældreministeriet. Se mere

