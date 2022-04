Fynske boliger sælges som varmt brød

Det galoperende boligmarked skal ses i forlængelse af, at hussalget typisk stiger fra februar til marts.



- Det er lidt et udsving af årstiden, for i februar og marts begynder der at komme lidt mere gang i hussalget. Det begynder at blive forår, og så får folk lidt mere mod på at købe hus, siger Arne Blomstrøm, der er indehaver af Home Assens.

Knap 1.000 solgte boliger

I februar og marts blev der solgt 986 boliger på Fyn. 440 solgte boliger i februar og 546 i marts. Det er en fremgang på 24 procent fra februar til marts.

- Det er positivt, at hussalget er steget. I vores område (Assens Kommune, red.) er det steget rigtig godt. Jeg arbejder primært ude på landet, og der har liggetiden altid generelt været høj, men den er også faldet, siger Arne Blomstrøm.

På landsplan er hussalget steget 17,2 procent fra februar til marts.