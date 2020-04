Fynske borgmestre presser på: Det haster med udligningsreform

Efter seks ugers pause er der nu igen kommet gang i forhandlingerne om en udligningsreform, som har til formål at udjævne nogle af de store forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark.

Regeringen genoptog mandag forhandlingerne, og de ventes at fortsætte langt ind i næste uge.

Hvis ikke der kommer en udligningsreform her inden sommerferien, så er vores økonomi nærmest et sort hul, vi kigger ind i Hans Stavnsager, borgmester (S) i Faaborg-Midtfyn Kommune

Og det er da også ved at være allersidste udkald, hvis der skal indgåes en aftale, som kan nå at træde i kraft til nytår, siger flere af de fynske borgmestre tirsdag til TV 2/Fyn.

- For en kommune som vores er det helt, helt afgørende. Vi er i en situation, hvor vi hvert år skal spare mellem 20 og 30 millioner, fordi vores demografi udvikler sig skævt i forhold til resten af landet. Og det er jo noget af det, som en udligningsreform meget gerne skulle gøre op med, siger borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S).

- Når vi så lægger coronakrisen oveni, med de udgifter vi har der, og den usikkerhed, det giver, så må man bare sige, at hvis ikke der kommer en udligningsreform her inden sommerferien, så er vores økonomi nærmest et sort hul, vi kigger ind i, siger borgmesteren.

Kommentator: - Det haster

Ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, er de efterhånden også ved at have en smule travlt på Christiansborg, hvis de skal nå i mål inden sommerferien, som Hans Stavnsager efterspørger.

- Fristen er 10. maj. Sådan en reform skal igennem nogle interne processer i Indenrigsministeriet, og så er der lovgivningsprocessen og en økonomiaftale, der også skal på plads, inden man kan melde det her ud til kommunerne 30. juni. Så det haster, mener Jesper Buch.

Selvom der foregår en hel del andre ting på Christiansborg lige nu, så mener Jesper Buch ikke, at det er realistisk at udskyde udligningsreformen til efter sommerferien.

- Ifølge kommunerne er det fuldstændig umuligt. Sidste år ventede man på grund af folketingsvalget med økonomiaftalen med kommunerne, der blev den forhandlet på plads, og det gav en masse bøvl rundt omkring. Vi kommer simpelthen for tæt på budgetlægningen og budgetforligene for næste år. Så det er nu, siger borgmestrene, og det er også derfor, de presser så hårdt på, siger Jesper Buch.

Hvis man spørger de fynske borgmestre, så er de ifølge den politiske kommentator ret sikre på, at der kommer en udligningsreform omkring den 10. maj, fordi det er sidste frist.

- Og så er der også mange, der vurderer, at regeringen kan have en interesse i at komme med det på det tidspunkt, hvor man er i gang med genåbningen af Danmark fase to. Så vil alt bøvlet med de borgmestre, der skal aflevere penge, drukne en del i den presseomtale, der vil være i forbindelse med genåbningen, vurderer Jesper Buch.