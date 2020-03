Fynske borgmestre: Vil holde de private virksomheder i gang

Selvom det fynske erhvervsliv mange steder er ramt økonomisk som følge af coronavirussen, er der også en lang række virksomheder, der stadig har gang i produktionen.

Og ifølge de fynske borgmestre er det vigtigt at holde samfundet i gang. Derfor vil de være med til at understøtte de private virksomheder, så de fortsat er produktive. Det vil de gøre blandt andet ved at betale for arbejde, der er udført for kommunen, med det samme. Det erfarer TV 2/Fyn.

Læs også OUH fra på mandag: Alle ikke livstruende operationer udskydes

- Det er vigtigt at holde samfundet i gang. Både fordi der helt åbenlyst fortsat er behov for at der bliver produceret, transporteret og handlet mad og andre fornødenheder, men også for at holde hånden under fynsk erhvervsliv og arbejdspladser, skriver Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd i en mail til TV 2/Fyn.

Der skal holdes gang i aktiviteten

De fynske kommuner har også oprettet et nødberedskab, der gælder for blandt andet pasning af børn for forældre, som varetager kritiske funktioner i det offentlige og for forældre, der er ansatte i private virksomheder.

Og selv om mange medarbejdere i kommunen er sendt hjem, så foretages der fortsat sagsbehandling i eksempelvis byggesager.

Læs også Miljøzone ophæves: Larmende og osende lastbiler får fri adgang til Odense

Dermed er kommunerne med til at understøtte, at private virksomheder også fortsat er produktive.

- De fynske borgmestre opfordrer til, at så mange private arbejdspladser som muligt fortsat holder gang i aktiviteten, skriver Johannes Lundfryd.

- Dels for at sikre fornødenheder til samfundets forbrugere, men også for at afbøde konsekvenserne af en økonomisk nedtur på den anden side af den aktuelle krise, skriver han.