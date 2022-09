Fynske busruter beskæres efter underskud: - Det har kæmpe konsekvenser

- Folk kommer til at være fanget.

Så klar lyder advarslen fra en af Fynbus' passagerer Christopher Ammentorp, efter det står klart, at trafikselskaberne ikke fik den nødhjælp, som de kom efter på et møde med transportministeren, Trine Bramsen (S), tirsdag.

En dårlig cocktail bestående af vedvarende passagernedgang i forlængelse af coronaviruspandemien samt stigende dieselpriser har efterladt et mærkbart hul i blandt andet Fynbus' pengetank.

Og selvom transportministeren Trine Bramsen tirsdag smed 125 millioner kroner i hullet, så svarer det kun til omkring 40 procent af det beløb, som de danske trafikselskaber mangler for at opretholde den nuværende busdrift.

Tre ruter beskæres

Det går blandt udover Christopher Ammentorps busrute fra Assens til Odense. Han bor og arbejder i Vissenbjerg og må fra februar 2023 indstille sig på, at den regionale busrute - 130 og 131 - ikke længere kører om aftenen og i weekenden.

- Det vil betyde, at folk ikke kan deltage i sociale arrangementer i weekenden. Det vil betyde, at folk ikke kan deltage i foreningslivet. Man kan ikke komme trygt hjem fra en bytur, siger fynboen.

Busruten 130 og 131 fra Assens er ikke den eneste, hvor der allerede er planlagt besparelser.

Også ruten fra Faaborg til Odense og ruten fra Faaborg til Nyborg og Kerteminde skal fra 2023 køre som pendlerruter, og dermed ikke om aftenen og i weekenden.

Det er Christopher Ammentorp stærkt utilfreds med, og ikke kun fordi hans venner ikke længere kan komme på besøg med bus.

- En nedskæring i offentlig transport vil betyde, at flere kommer over i biler, fordi det er den eneste mulighed for at komme frem og tilbage, og det er imens vi er igang med en større grøn omstilling.

Det har fået fynboen til at starte en underskriftindsamling 'Bevar nuværende regionalrute 130/131', som 1.000 mennesker underskrev inden for de første ni dage.

- Det har kæmpe konsekvenser for dem, der bor i kommunen, hvis de har tænkt sig at spare på den her rute, siger Christopher Ammentorp.



Giver problemer aften og weekenden

Direktøren i Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen, er godt klar over, at omlægningen kan mærkes.

- Det kan give problemer om aftenen og i weekenden, men det er vigtigt at understrege, at de kommer til at fungere som uddannelses- og pendlerruter, siger direktøren.

Samlet er der allerede planlagt en besparelse på busdriften i Region Syddanmark på seks millioner kroner, som omlægningen af de fynske regionalruter er del af. Den besparelse står dog ikke til at blive droppet, selvom transportministeren nu har tilføjet flere penge til trafikselskaberne, der driver busruterne.



- Som det ser ud lige nu, så er den aftale ikke tilstrækkelig til at lukke hullet i økonomien. Vi ser nok ind i en besparelse på 15 millioner kroner, lyder det fra Fynbus-direktøren.



Besparelserne som Fynbus og andre trafikselskaber kigger ind i, kan dog nå at ændre sig drastigt, alt efter hvordan dieselpriserne ændrer sig den kommende tid, oplyser Carsten Hyldborg Jensen.

Milliardønske

Kommunernes Landsforening (KL) gør det klart efter tirsdagens møde med transportministeren, at det samlede hul i regionerne og trafikselskabernes pengekasse for 2022 lyder på hele én milliard kroner.

Af dem vedrører 786 millioner kroner stigende priser og 303 millioner kroner manglende passagerer efter corona.

- De 786 millioner måtte vi slet ikke snakke om, og af de 303 millioner har vi så fået 125 millioner til at dække dem, siger formanden for KL, Martin Damm, til Jyllands-Posten.

De stigende priser "er en anden diskussion", som vil "blive diskuteret videre andetsteds", lyder forklaringen fra transportministeren, Trine Bramsen, ifølge Ritzau.