Cannabisbranchen i knæ: Manglende tilladelser fører til underskud

Efter to års forberedelse og store investeringer er det endnu ikke lykkedes de danske producenter af medicinsk cannabis at slå igennem.

Medicinsk cannabis blev ellers spået til at blive det helt store eksporteventyr for Danmark, og på Fyn fik den drøm fem gartnerier til at kaste sig ind i cannabis-branchen.

Men de har fortsat ikke fået et eneste produkt i handlen.

- Det betyder jo, at investorerne, der ellers kiggede til Danmark som port til Europa, nu kigger andre steder hen. Og at vi skal gøre os ekstra umage, hvis vi skal have den position tilbage, siger Lone Krogsbøll, der er forretningsudvikler i Invest in Odense.

I mellemtiden vokser virksomhedernes underskud, og tålmodigheden skrumper.

- Vi skal låne pengene, når vi ikke får det solgt. Det er en værdi, der ligger på lageret, som vi ikke kan realisere. Sådan har det været lige siden oktober. Det eneste, vi reelt kan gøre, er at prøve at påvirke politikerne. Forsøgsordningen udløber om 22 måneder, og den skal enten forlænges eller gøres permanent, siger Morten Snede, direktør hos Spectrum og formand for cannabis-producenternes brancheforening.

Mangler registrering

Spectrum er godkendt under forsøgsordningen, og al deres produktion er godkendt til meidicinsk salg. Men de har ikke fået en produktregistrering, så derfor producerer man til lager.

Om branchen på Fyn Der er 85 ansatte alene hos Spectrum, 50 hos Aurora og 30 hos Schroll.

Branchen beskæftiger dog i alt godt et par hundrede.

Dertil kommer skoven af underleverandører.

Hos Schroll i Årslev fik man den fulde tilladelse midt oktober.

Ifølge projektdirektør, Mariolla Dolleris Schroll, kunne virksomheden så begynde at producere til lager 13 uger efter.

Hun frygter, at investorerne hopper fra på grund af usikkerhed om, hvorvidt forsøgsordningen bliver forlænget.

- Det har været en længere investeringshorisont, og nogle flere penge end man måske havde forestillet sig indledningsvis, siger Mariolla Dolleris Schroll.

Den fynske cannabisbranche beskæftiger i omegnen af 200 medarbejdere. Dertil kommer en pæn del underleverandører.

Lige nu er der kun ganske få importerede cannabis-produkter på det danske marked, og derfor kan priserne være på flere tusinde kroner selv for små doser.