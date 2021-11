Fynske DF’ere håber på Støjberg som ny formand

Med andre ord vil Anne Møllegaard Mortensen se tiden an, før hun endeligt beslutter sig for, hvem hun synes, der skal være formand for Dansk Folkeparti.

Derfor er Støjberg i spil som ny DF-formand

Inger Støjberg er tiltalt for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven i 2016. Hun har været medlem af Folketinget for Venstre fra 2001, men hun meldte sig ud af partiet i februar, da Venstres folketingsgruppe stemte for en rigsret i sagen mod hende om ulovlig adskillelse af asylpar.