Fynske DF'ere om Inger Støjbergs dom: - Jeg er rasende og rystet

Hos Dansk Folkeparti har flere medlemmer tidligere opfordret Inger Støjberg til at stille op for partiet.

Men den afsagte dom har nu fået DF'ere på Fyn til at sidde frustreret tilbage. For hvem har nu potentiale til at være formandskandidat for Dansk Folkeparti?

- Jeg er rasende og rystet. Det efterlader partiet med et stort problem, og jeg har svært ved at se Støjberg som formand, hvis hun melder sig ind i DF. Det samme gælder Messerschmidt, som også har en dom over hovedet, siger Jack Odgaard, der er byrådsmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, til TV 2 Fyn.