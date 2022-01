Fynske efterskoler hårdt ramt af corona: - Det slår os ikke ud

På Bernstorffsminde Efterskole i Faaborg er der i øjeblikket kun 21 elever tilbage på skolen. De resterende 208 er sendt hjem.

- Det understreger bare, at det her, det smitter let. Det har overrasket os, at det er gået så hurtigt, siger forstander Lars Kirkegaard.

Lidt bedre står det til på Kerteminde Efterskole, hvor 50 ud af 138 elever stadig må være på skolen. Her er de dog stadig ved at sende elever hjem, fortæller forstander Jan Hannibal.

Da eleverne vendte tilbage til efterskolerne efter nytår, var det med opfordringen fra myndighederne om to ugentlige screeningstest. Begge efterskoler har fulgt opfordringen, men det har ikke været nok til at bremse smittespredningen.

- Ved det mindste tegn på symptomer, så bliver eleverne testet, og i øjeblikket tester vi nærmest hver dag, men vi kan også bare konstatere, at der går nogle dage, før vi opdager det, siger forstanderen på Kerteminde Efterskole.

Når en elev testes positiv med en kviktest, så bliver eleven med det samme sendt hjem for at få taget en pcr-test og gå i isolation. De elever, der betragtes som nære kontakter til den smittede, bliver også hjemsendt, indtil de kan fremvise en negativ pcr-test fra fjerdedagen.

Essentielt fællesskab

På begge efterskoler har de fortsat undervisning for de elever, der er på skolen, samtidig med at de kører onlineundervisning for de hjemsendte.

Det gør de både for at opfylde læringsmålene, men også for at fastholde det fællesskab, der er en essentiel del af efterskolelivet.