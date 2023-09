Fynske elever får ukrainske bevægelses-pennevenner

Elever fra 2. og 3. klasse på Humble Skole, Broby Friskole og Fjelsted Harndrup Skole skal i den kommende tid mødes online med ukrainske og polske skoleelver.

De tre skoler er en del af Active Sister Schools nye projekt, der er inspireret af det klassiske penneven-system. I denne udgave er det dog ikke det skrevne ord, der er i fokus, men derimod bevægelse, leg, fællesskab, glæde og trivsel.

- Projektet er opstået ud fra et ønske om at støtte de ukrainske skolebørn. At give dem en linje ud til resten af verden, selvom de måske modtager undervisning i et isoleret beskyttelsesrum eller hjemmefra, fordi deres skoler ikke eksisterer længere. At skabe noget glæde, trivsel og et frirum fra bekymringer, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Og den idé er de helt med på hos Broby Friskole.

- Jeg så, at det både handler om bevægelse i undervisningen, og at der er et kulturelt aspekt. Og så passer det rigtig godt med, at det lige var Polen og Ukraine, fordi vi har en pige med polske forældre og en pige med en mor fra Ukraine i klassen, ligesom vi også har to piger, der er halvt russiske. De er alle sammen rigtig spændte på den dag, vi skal være online. De vil helt vildt gerne kommunikere og lege med børn fra andre steder i verden, siger Hanne Bording Jørgensen, der har tilmeldt sin klasse.