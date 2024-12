Fynske fængsler kan få flere betjente på gangene - men det er ikke nødvendigvis godt

Han understreger over for TV 2 Fyn, at beslutningen om at støtte en rød borgmester er godkendt af partitoppen i København.

- Jeg har fuld opbakning fra partiledelsen på Christiansborg til det, jeg har gjort, siger Terje Pedersen.

DF: Relationen er ikke god

DF’s lokalformand Lone Kiilerich bekræfter mødet med Konservative, men fortæller til TV 2 Fyn, at der ikke kom noget konstruktivt ud af mødet.

Tværtimod blev stemningen mellem de to partier kun dårligere.

- Relationen er ikke god. Jeg er blevet trådt over tæerne. De har behandlet mig og Terje (Pedersen, red.) dårligt, og jeg plejer ikke at blive pigesur. Men jeg kan godt forstå, at folk bliver politikertrætte, siger Lone Kiilerich.

Til gengæld for at pege på en socialdemokratisk borgmester fik Terje Pedersen posten som første viceborgmester og posten som formand for Plan- og Teknikudvalget.