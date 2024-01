Fynske fans på pletten i Hamborg - landsholdet er et GOG-hold

- Det her er jo ikke bare et landshold, det er et GOG-hold, vi er nede at se, siger Morten Vestermark.

Han er en af flere fynske GOG-fans, der fredag valfarter syd på til Hamborg. Fredag aften spiller det danske herrehåndboldlandsholdet nemlig mod Sveriges ditto ved EM, der afholdes i Tyskland. Vinderen af aftenens kamp er millimeter fra en plads i EM-semifinalen.

Men inden kampen går i gang, har flere af de fynske fans samlet sig på restauranten 'Hambuger Elbstrasse'.

Stjernerne fra GOG

Foruden at være superfans af GOG-drengene, er en del af dem også sponsorer for GOG. De tager derfor glædeligt turen til Tyskland for at bakke op om de spillere, der repræsenterer - og tidligere har repræsenteret den sydfynske klub.

- Det er sjovt at se dem fra den gule mur i GOG-hallen til nu at være på landsholdet, siger Morten Vestermark.

- Man kan bare stille med syv spillere fra GOG, så plejer det at gå godt, og så vinder de - og så er det en træner fra Sydfyn. Det er nok en af grundene til, at vi kommer så mange herned, siger Tom Pelle.

Stor tro på de danske drenge

Hele vejen fra Fyn har fansene taget den gode tro på holdet med sig.

- Det er med god ro i maven, at vi går ind til den her kamp. De har vist et overskud, som ingen af de andre landshold har. De har ikke fået modstand endnu, siger Morten Vestermark.

Det er der klar enighed om.

- Gidsel har gjort det flot. Jeg er helt sikker på, at drengene nok skal tage svenskerne i dag, tilføjer Mads Juncher.