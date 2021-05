Fynske festivalchefer ser fremad: - 2022 bliver kæmpestort for de danske festivaler

I dag er der 23 dage til, at Heartland Festival skulle have været afholdt. Arbejdet med at omdanne pladsen til festivalplads skulle være begyndt i dag.

Men på grund af den seneste udmelding om, hvilke restriktioner sommerens festivaler skal overholde, har man i stedet valgt at aflyse festivalen.

Og det er ikke fair over for de mennesker, der står for festivalerne, at man først så sent kan få klarhed over rammerne.

Det mener Ulrik Ørum-Petersen, der er direktør for Heartland Festival. Selvom han ikke er overrasket over, at man må aflyse, er han ked af forløbet.

- Det, der kommer som en overraskelse, er, at pinen skulle trækkes i så lang tid, og at vi har skullet sidde og vente på den her afgørelse i så mange måneder. Det, synes jeg, ikke er værdigt, siger han.