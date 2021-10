Fynske fiskeres fremtid afgjort: EU-lande indgår aftale om fiskekvoter i Østersøen

Fiskeriminister Rasmus Prehn har betegnet de lavere fiskekvoter for blandt andet torsk, sild og laks som "dybt ulykkeligt" og "utrolig træls" for danske fiskere.

Men han har understreget, at det er nødvendigt at skrue ned for fiskeriaktiviteten i Østersøen.

- Hvis vi gerne vil have fisk i fremtiden, er vi nødt til at gøre noget alvorligt, sagde han tidligere tirsdag, mens forhandlingerne stadig var i gang.

Rammer også andre erhverv

Udover at aftalen rammer fiskeriet, kommer den ifølge Allan Buch også til at gå ud over en lang række tilhørende erhverv som isværker, skibstømrere og elektrikere.

- Det er jo også noget, der forsvinder i forhold til turismen, fordi der er rigtig mange turister, der elsker at komme på havnene og se, at der er liv og aktivitet, og det forsvinder jo også, når fiskerne forsvinder, siger Allan Buch.

Der er flere grunde til, at fiskesituationen er så alvorlig i Østersøen.

Som årsager peger eksperter på klimaforandringer, højere temperaturer i havene, udledning af kvælstof og flere skarver og sæler i Østersøen, der spiser fiskene.