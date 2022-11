Fynske forskere forvandler CO2 til grøn gas

Jesus forvandlede vand til vin.

Nu kan biogasanlæg snart forvandle CO2 til grøn gas, men ikke på grund af et mirakel.

Et hold forskere fra Syddansk Universitet har i samarbejde med biogasvirksomhederne Nature Energy og Biogas Clean udviklet en reaktor, der kan omdanne CO2 til metan - bedre kendt som grøn gas.

- Hvis jeg skal bruge ét ord på det her, så ville jeg kalde det banebrydende, siger Thorkild Dahlgreen, der er administrerende direktør i Biogas Clean.

- Man kan næsten kalde det gastronomisk, stemmer Ole Hvelplund, direktør for Nature Energy, i med et grin.

Og den nye opfindelse kan dog også have en stor effekt på den danske CO2 udledning.

For når 70.000 tons affald hvert år bliver omdannet til biogas på anlægget ved Broby, bliver 40 procent af gassen til CO2, som futter direkte ud af skorstenen.

- Det kan betyde virkelig meget, siger professer ved Syddansk Universitet, Henrik Wenzel.

- I stedet for at bruge fossil gas, som jo giver en CO2 udledning til atmosfæren, så kan vi lave et system med nuludledning, altså gas der er CO2 neutralt, siger han.

Virker som en ko mave

Egentlig er opfindelsen ikke ny.

- Det der sker her, det er det samme, som der sker i en komave, eller på bunden af en sø, fortæller Henrik Wenzel.

Han fortæller, at det nye som han og forskerholdet har fundet ud af er, hvilken reaktor de skal bruge, for at få gavn af mikroorganismernes metandannelse.

Opfindelsen virker ved, at der inde i en reaktor vokser mikroorganismer, som bor udenpå noget materiale, og danner det, der bliver kaldt 'biofilm'.

Mikroorganismerne lever så af brint og CO2, som bliver ført ind i gasform. Når det strømmer over mikroorganismerne, omdanner de det til metan.

Det betyder altså helt forsimplet, at CO2 og brint bliver til grøn gas.



- Den reaktor gør det, at vi kan lave lige så meget gas, som vi vil, siger professer Henrik Wenzel.

Og når man kan lave så meget gas, som man vil, skulle det også gerne betyde, at man kan blive fri af russisk gas.

- Vi producerer allerede en tredjedel af den biogas, der bliver produceret i Danmark, og nu kan vi lave 60 procent mere, siger Ole Hvelplund.

Krævede overtalelse

For Thorkild Dahlgreen, der er administrerende direktør i Biogas Clean, var det ikke givet, at det var et projekt, hans firma skulle være med i.

- Jeg skal være helt ærlig og sige, at vi takkede nej. Vi havde ikke rigtigt ressourcerne til det, og vi havde også noget svært ved ligesom at se, om det overhovedet kunne betale sig, siger han.

Det krævede overtalelse fra både forskerne på Syddansk Universitet og fra Nature Energy.

I dag er han dog glad for, at de i sidste ende fik ham overtalt, til at være med.

- Selve teknologien har, til alles overraskelse, vist sig meget mere robust end nogen havde turde håbe på, siger han.

Anlægget forventes at stå klar til brug i slutningen af 2023. I første omgang i Sønderborg.

- Så ser vi om de lever op til de testresultater, som vi gerne vil se. Hvis de gør det, så bygger vi det i industriel skala, hvor vi kan gentage det, som vi har lavet nede i Sønderborg, 60 gange her i Danmark, men også på de biogasanlæg vi bygger ude i verden, siger den administrerende direktør i Nature Energy.

