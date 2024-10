Fynske frivillige klar til at redde dødsdømt fiskeopdræt

Mandag 21. oktober mødes indsamlingsgruppen og tæller sammen, hvor mange penge der er kommet ind. Og onsdag den 23. oktober forventer gruppen altså ifølge Enrico Augustinus at afgive et bud på købet af Fyns Laksefisk.

Frivillige hopper i waders

For at arbejdet med udsætning af havørreder kan fortsætte trods den økonomiske krise, har frivillige etableret yderligere en arbejdsgruppe.

De besluttede på et møde i sidste uge at stå for det såkaldte elfiskeri i november.

Det betyder, at de frivillige i november tager ud til fynske vandløb og fanger havørreder, som der udvindes sæd og rogn fra til opdræt. Derved sikrer de produktionen af de havørreder, som skal udsættes til april 2026.

- Det er et spørgsmål om at holde gang i forretningen, selvom alle bolde er oppe i luften lige nu. Det er nødvendigt, at vi gør det her arbejde for at vi har noget at bygge videre på, når det forhåbentligt lykkes at redde Fyns Laksefisk. Og så er det et signal til politikere og investorer, at vi virkelig er en meget stor gruppe frivillige, som mener det alvorligt, når vi siger, vi har brug for Fyns Laksefisk, siger Lars Rix Petersen.

Fyns Laksefisk har normalt taget del i arbejdet, men på grund af de økonomiske udfordringer og beslutningen om at lukke Fyns Laksefisk senest i juni 2025, forhindrer FGU i at lade Fyns Laksefisks ansatte deltage i elfiskeriet.