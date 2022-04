Fynske Guldimund: Skøn følelse, at blive råbt op i så fint selskab

Den fynske kunstner Guldimund kunne søndag gå fra de danske musikkritikers prisuddeling Steppeulven, som aftenens helt store vinder.

Her lavede musikeren, hvis borgerlige navn er Asger Nordtorp Pedersen, et gedigent hattrick, da han hev en pris med hjem i alle tre kategorier, som han var nomineret i.

- Det var en skøn følelse at høre sit navn blive råbt op i så fint et selskab, siger Asger Nordtorp Pedersen og fortsætter.

- Jeg er meget taknemmelig. Taknemmelig for at blive set. Det er en dejlig følelse at få anerkendelse for det man laver.

Guldimund vandt prisen som Årets Musiker og Årets Tekstforfatter. Derudover vandt han prisen for Årets Udgivelse for albummet "Dem, vi plejede at være", fra februar 2021.