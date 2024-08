De danske håndboldkvinder har med flere fynske profiler på holdet sikret sig en plads i OL-semifinalen med en sejr på 29 - 25 over Holland.

Flere spillere fra Odense Håndbold var stærkt medvirkende til sejren. Mie Højlund stod for fire scoringer og Helena Elver scorede et enkelt mål. I målet stod Althea Reinhardt også for en stribe flotte redninger.

Det er første gang i 20 år, at Danmarks håndboldkvinder skal spille OL-semifinale.