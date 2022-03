Fynske Heindahl ser tiden an og forholder sig til Moskva-kontrakt

- Det er klart, at vi støtter alle spillere. Nu er det Heindahl, der måske har noget, hun har behov for at få vendt. Det er spillerne selv, der styrer tempoet i det.

- Vi er der altid og har et rigtig stort netværk på holdet. Et stort sikkerhedsnet. Så der er rig mulighed for at snakke, hvis Heindahl har behov for det, påpeger landstræneren over for Ritzau.

29-årige Heindahl skifter til sommer til danske Team Esbjerg.