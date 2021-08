Fynske hjem ransaget i jagten på hælervarer

Hælervarerne blev købt fra et kælderrum i et industrikvarter, og priserne lå langt under, hvad man kan kalde et "rigtig godt tilbud". Derfor var advarselstegnene til at få øje på, mener politiet.

- Dagens ransagninger understreger, at det er strafbart at begå hæleri – og at man virkelig skal tænke sig grundigt om, inden man hopper ud i at købe noget, hvor der ikke er dokumentation, som beviser, der ikke er tale om tyvekoster. Henter man en ny vaskemaskine i en suspekt kælder hos personer, der måske ikke helt er i stand til at forklare, hvor de har varerne fra – ja, så bør man måske bare køre tomhændet hjem igen, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Fire anholdt

Under efterforskningen af den meget omfattende sag, opdagede politiet, at gerningsmændene havde sat en del af de stjålne hvidevarer til salg på nettet. Blandt køberne var de borgere, der torsdag fik besøg af politiet.



I slutningen af april blev fire mænd anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for de mange indbrud, hvor hælervarerne stammer fra. De er siden blevet tiltalt i sagen.



Straffen for at købe stjålne genstande går fra bøde og op til 1 år og 6 måneders fængsel.