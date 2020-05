Fynske hoteller taber millioner: Mange tror de må lukke deres virksomhed

Der bliver kamp om den danske turist Tom Pelle Jensen, næstformand, Horesta

Spørger man næstformanden i hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta Tom Pelle Jensen, vil der på Fyn ikke være et eneste hotel eller konferencecenter på Fyn, som ikke kan præstere sorte tal på bundlinjen på denne tid næste år.

Uanset genåbning eller ej.

- Jeg tror ikke, der er nogen hoteller, der har en eneste krone i overskud. Det er et spørgsmål om, hvor røde tallene bliver, når du opgør dem, når året er omme, siger Tom Pelle Jensen.

En dugfrisk undersøgelse blandt Horestas medlemmer viser samtidig en udpræget usikkerhed om deres virksomhed i det hele taget overlever coronakrisen.

På Fyn svarer cirka hver tiende, at der er "stor" eller "meget stor" risiko for, at de lukker deres virksomhed permanent grundet coronakrisen.

På landsplan er tallet helt oppe på 15 procent af de adspurgte, som tvivler på om deres virksomhed overlever.

Mange fyrede

Samtidig oplyser Tom Pelle Jensen, at de fynske hoteller og konferencesteder i gennemsnit har fyret mellem 15 og 20 procent af de ansatte.

Fyringerne skete inden de statslige ordninger blev en mulighed.

- Dem (de fyrede, red.) ser vi ikke komme i arbejde før efter september. Så det er en branche, der er nede med 15-20 procent i arbejdsløshed, konstaterer Tom Pelle Jensen.

Horesta-næstformanden, som også er direktør på Hotel Svendborg, mødtes torsdag formiddag på Hindgavl Slot i Middelfart med sine kolleger fra de større hoteller og konferencecentre.

Her var meldingen, at man må notere et tab mellem en og to en halv millioner kroner pr. måned.

- Vi har haft hele april, og vi kan nu se, hvad tabene er efter tilskuddene. Og tabene er voldsomme, rigtig voldsomme. Og så er der meget store forskelle på ejerkredsene - altså hvem kan stå imod, og hvem kan ikke stå imod, siger Tom Pelle Jensen.

Hvor mange af de fynske hoteller vil overleve tabene?

- Det er meget forskelligt. Vi taler om, at du først kan sige noget til april, maj, juni næste år. Vil der være 450 samlet til julefrokost i december på vores store konferencehoteller på Fyn? Jeg kan ikke svare på det.

Kom igen om et år

Alene nytårsaften har store steder som Hotel Svendborg og Hindsgavl Slot ifølge Tom Pelle Jensen en omsætning på næsten en million kroner. Men med tomme ordrebøger, på især konferencemarkedet frem til september, lever branchen i uvished.

- Markedet er usikkert, men stil mig spørgsmålet om et år, så skal jeg se, om jeg kan svare, siger Tom Pelle Jensen.

På kort sigt er Horesta i gang med at undersøge danskernes ønsker til den kommende sommerferie.

- Vi har mange danskere, så det vi taler om er, hvordan agerer den danske turist til sommer? Når vi at få fat i dem? Vil du bo på hotel til sommer? Det tror vi, de vil, siger Tom Pelle Jensen og fortsætter.

- Men der bliver kamp om den danske turist. Vi er i gang med at spørge danskerne; vil du bruge de 35.000 kroner, du ville have brugt i Toscana, i Danmark, og hvordan vil du bruge dem?