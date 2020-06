Fynske idrætsforeninger knokler for at blive klar: - Det går enormt stærkt 

De har travlt i Højhallen i Årslev. Under den næsten tre måneder lange nedlukning har hallen været udlånt til en kunstner, så redskaberne til idræt har været gemt langt væk.

Læs også Fynske træningscentre og sportsforeninger ser frem til at åbne igen

Derfor arbejder Anne Bejlegård List nu intenst på at gøre klar hallen klar til mandag. Hun er formand for Foreningen Polymeren i Årslev, som rummer både hockey, basketball, badminton, volleyball, funktionel træning samt en skaterhal.

- Det var overraskende for mig, at udmeldingen kommer en lørdag eftermiddag, og så er det mandag, at vi kan åbne. Så det går enormt stærkt, forklarer hun.

Fik opkald fra minister

Lige så overrasket blev Pernille Bendixen, der sidder i folketinget for Dansk Folkeparti og er partiets kultur-, medie- og idrætsordfører.

Lige pludselig ringer ministeren og siger: “Nu skal du bare høre. Vi har fået lov at forhandle en genåbning for hele forenings- og idrætslivet Pernille Bendixen, MF, kultur-, medie- og idrætsordfører for Dansk Folkeparti.

- Lige pludselig ringer ministeren og siger: “Nu skal du bare høre. Vi har fået lov at forhandle en genåbning for hele forenings- og idrætslivet, forklarer folketingspolitikeren.

Det er et enigt folketing, som står bag beslutningen om, at indendørs idrætsaktiviteter kan åbne mandag.

Håndboldklub ser frem til at genoptage træningen

Den udmelding blev modtaget med både glæde og overraskelse hos Risøhøj Håndbold i Ringe, som har omkring 200 medlemmer.

Læs også Svømmehaller, legelande og træningscentre kan åbne fra mandag, viser notat

Det fortæller Kim Vest Fuglsang, der er næstformand i klubben.

- Det havde vi ikke regnet med. Vi havde regnet med, at det først blev efter sommerferien, at vi kunne komme i gang med indendørs træning igen. Så det kommer som en overraskelse, men en glædelig overraskelse, siger han.

Læg en plan for genåbningen

På Christiansborg er Pernille Bendixen, der er valgt på Fyn, glad for at idrætsaktiviteterne i de fynske haller og træningscentre kan begynde igen.

Det vil få stor betydning for især mange børn, vurderer hun, og opfordrer samtidig foreningerne til at udtænke en god plan for genåbningen.

- Jeg forventer, at man tænker sig om og finder ud af, hvordan det passer hos de enkelte. Nogle vil kunne åbne i morgen, og andre vil først kunne åbne i næste uge, og det synes jeg er helt fint, siger Pernille Bendixen.

Læs også Tidens Samling hårdt ramt af coronakrisen: Nu gør museet klar til at åbne igen

I Årslev afventer Anne Bejlegård List fortsat de præcise retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Men når de er på plads, og hallen åbner igen, forventer hun, at en masse medlemmer vil stå klar til at indtage faciliteterne igen.

- Jeg kunne godt være bekymret, men samtidig tænker jeg, at folk har higet så meget efter at komme herop, så nu hvor vi åbner op på denne måde, tænker jeg nærmest, vi bliver bestormet.