Larm og gnister: Fynske jernbaneskinner slibes for revner

Om få dage begynder Banedanmark en månedlang vedligeholdelse af Fyns jernbanespor. Næsten hver nat vil en såkaldt skinnefræser med 600 meter i timen køre på tværs af Fyn og udbedre små revner og ujævnheder i skinnerne.

Skinnefræseren vil arbejde i nattetimerne for at forstyrre togtrafikken mindst muligt. Mens toget arbejder, bevæger det sig nemlig utroligt langsomt for til gengæld at kunne slibe bittesmå revner, så risikoen for skinnebrud reduceres.

Fræsehjulet på skinnefræseren kan fræse over en millimeter af skinnen af gangen.

Skinnefræseren han høvle mere end én millimeter af skinnerne af gangen. Ofte skal fræseren køre flere gange samme sted for at udjævne revnen. Foto: Banedanmark

- Normalt vil toget behøve en til tre passager for at fjerne en revne i skinnen, så skinnefræseren kører frem og tilbage samme sted, indtil revnen er væk. På en nats arbejde kan skinnefræseren fræse op til tre ton jern af skinnerne, og herefter bliver jernet kontrolleret, sorteret og bearbejdet, inden det bliver genanvendt, siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Minimale støjgener

Fræsetoget er knap 44 meter langt og vejer 155 ton.

Om dagen holder skinnefræseren i Odense, hvor det bliver renset og klargjort til næste nats arbejde. Når skinnefræseren ikke sliber skinnerne, kan det køre med 70 kilometer i timen.

Ifølge Banedanmark støjer det kun moderat, når arbejdet er i gang, mens selve klargøringen af toget kan give støjgener.

Fræsetogets køreplan 3.-4. marts Fredericia-Middelfart

4.-5. marts Aarup-Tommerup

5.-6. marts Ejby-Tommerup

6.-7. marts Tommerup-Holmstrup

7.-8. marts Odense-Nyborg

8.-9. marts Odense-Nyborg

9.-10. marts Fredericia-Middelfart

15.-16. marts Kauslunde

16.-17. marts Odense-Nyborg

17.-18. marts Tommerup-Holmstrup

18.-19. marts Tommerup-Odense

19.-20. marts Holmstrup-Odense

20.-21. marts Holmstrup-Odense

21.-22. marts Holmstrup-Odense

22.-23. marts Odense-Nyborg

23.-24. marts Middelfart-Kauslunde

24.-25. marts Middelfart-Ejby

25.-26. marts Middelfart-Ejby

26.-27. marts Middelfart-Taulov

Skinnefræseren kører årligt over hovedstrækningen på Fyn.