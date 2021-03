Fynske kampsportsforeninger: I øjeblikket oplever vi, at en del kvinder ringer

To fynske kampsportsforeninger forbereder sig på, at flere kvinder kontakter dem i nær fremtid.

Hos Krav Maga Fyn, der har afdelinger både i Svendborg og Odense, er tilmeldingerne til selvforsvar allerede begyndt at komme.

Årsagen skyldes en episode den 3. marts, hvor den 33-årige Sarah Everard blev slået ihjel i London om aftenen på vej hjem fra et besøg hos en veninde. Episoden har fået kvinder verden over til at reagere. Især på sociale medier er hashtagget #textmewhenyougethome (skriv til mig, når du kommer hjem, red.) blevet delt tusindevis af gange. Herhjemme har flere - især unge - kvinder offentligt fortalt om utrygheden ved at færdes ude i aften- og nattetimerne.

- Det er klart, at når der kommer en medieomtale som den her, så plejer vi at få flere henvendelser fra kvinder. I øjeblikket oplever vi, at en del kvinder ringer, siger Bjarke Schmidt, der er indehaver og instruktør i Krav Maga Fyn.

Og når der er fokus på kvinders utryghed og deres angst for at blive overfaldet, oplever kampsportsforeningerne øget interesse fra netop kvinder.

- Vi oplever normalt, at flere kvinder opsøger os, når der bliver gjort opmærksom på det i medierne, siger Ebbe Christensen, der er chefinstruktør for Fyens Selvforsvars Klub i Odense.

Begge kampsportsforeninger forventer en øget efterspørgsel på baggrund af den seneste uges medieomtale, selvom det er svært at sige noget med sikkerhed allerede nu.

I høje hæle og nederdel

Onsdag fortalte TV2 Fyn om, hvordan nogle fynske kvinder er bange og tager særlige forbehold, når de går alene efter mørkets frembrud.

- Så snart, det er mørkt, og jeg er på en sti alene, sørger jeg da lige for, at jeg har en i telefonen, som jeg kan ringe til. Eller at jeg er klar, hvis der skulle ske noget.

Sådan lød det fra Karla Therese Jensen, der er gymnasieelev på Nyborg Gymnasium, og som flere gange har oplevet frygten ved at færdes alene om aftenen.

Og det er også noget, de kan genkende hos de to kampsportsforeninger.

- Vi får mange henvendelser fra kvinder, der føler sig utrygge ved at færdes om aftenen, siger Bjarke Schmidt.

Krav Maga Fyn tager udgangspunkt i situationer fra det virkelige liv og forbereder dermed kvinderne på, hvad der kan møde dem.

- De skal lære at udføre selvforsvar under pres, i høje hæle og nederdel i en mørk gyde, siger han.

Mere end blot spark og teknikker

Men for de to kampsportsforeninger handler det om meget mere end at lære de rigtige spark og selvforsvarsteknikker. De kan nemlig mærke, at kvinderne oplever en større selvsikkerhed, når de går derfra.

- Mange kvinder føler sig måske som offeret på forhånd, men det er ikke rigtigt. Når de har lært at forsvare sig selv, oplever jeg, at det fjerner noget af deres usikkerhed, siger Bjarke Schmidt.

Hos Fyens Selvforsvars Klub oplever de også, at kvinderne går derfra med rankere ryg.

- Selvforsvar kan hjælpe med mere selvværd og selvtillid. Og tro på sig selv, siger Ebbe Christensen.