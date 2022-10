Fynske kandidater tror på et sæde i Folketinget

Fynske folketingskandidater tror på siddepladser i salen.

Valget er udskrevet, og danskerne skal til stemmeurnerne den 1. november.

Flere fynske folketingsmedlemmer tror på, at de kan få lov at få et af de eftertragtede sæder på trods af, at omstændighederne ikke er med dem.



Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti er helt sikker på, at han igen vil blive stemt ind.

- Det skal man altid tro på, siger han.

Han meldte ud sidste år, at han var færdig med politik, og ikke ville genopstille. I februar havde han dog genfundet lysten til politik, og er derfor at finde på stemmesedlen 1. november alligevel.

Trods Dansk Folkepartis katastrofevalg i 2019, hvor de gik fra 37 til 16 mandater, og historisk dårlige meningsmålinger, mener Alex Ahrendtsen ikke, at et fynsk mandat er urealistisk.

- Den seneste måling sagde 3,3 procent. Det femte, sjette og syvende mandat falder traditionelt på Fyn, så det er bestemt indenfor rækkevidde, siger han.

Flere om buddet

Også hos Liberal Alliance tror man på, at et fynsk sæde i folketingssalen er en mulighed.

-Jeg regner med blå blok vinder, og at Liberal Alliance får et godt valg. Vi skal gerne over fem procent for at få det fynske mandat med ind, siger Katrine Daugaard, der er den fynske spidskandidat for Liberal Alliance.

Partiet fik ikke et mandat fra Fyn ved det seneste valg, men det håber Katrine Daugaard at kunne sikre denne gang.

- Jeg har virkelig store forventninger, siger hun.

Bjørn Brandenborg, der er valgt ind for Socialdemokratiet, tror på, at han får lov at få en valgperiode mere i folketingssalen.

- Jeg synes, at hvis man vil repræsentere fynboerne i Folketinget, skal man også være tilstede, hvor de er. Jeg bor her og lever mit liv her. Det er hårdt arbejde, men jeg tror på det, siger han.

Bjørn Brandenborg har siddet i Folketinget siden 2019, hvor han blev stemt ind med 6.837 personlige stemmer. Han håber på, at valgkampen i mindre grad kommer til at handle om intriger og personsager.

- Jeg håber det bliver en valgkamp, hvor vi taler om politik, og hvad vi ønsker at forandre, siger Bjørn Brandenborg.

