Fynske kirker skal sætte ladestandere op: Snart kan du oplade din elbil under gudstjenesten

- Vi har sammen med vores provstiudvalg besluttet at samarbejde om at få afdækket dels, hvordan vi bedst opfylder ladestanderbekendtgørelsens krav og dels, hvordan kirken på den måde også kan være med til at støtte den grønne omstilling, som vi skal gennemgå i de kommende år, siger Peter Lind til TV 2 Fyn.



Kravet om ladestandere i de fynske provstier kommer fra EU, der har udarbejdet en såkaldt ladestanderbekendtgørelse.

Nævnt på debat som "et mega langskud"

Tanken om at få kirkerne til at opstille ladestandere blev sagt højt til Valgfolkefesten i Faaborg i tirsdags.

Fra sin plads på scenen foreslog SF-kandidaten Lea Haahr under en debat om klimaudfordringer, at det måske var en idé at lade kirkerne sætte ladestandere op i kommunen, der har det laveste antal offentlige ladestandere per 1.000 indbyggere blandt de fynske kommuner.

Hun havde imidlertid ingen idé om, at det rent faktisk var under opsejling.

- Jeg anede ingenting. Det var et mega langskud. Jeg fortrød det faktisk lidt i tirsdags (efter debatten, red.), fordi publikum rullede med øjnene. Men at det så sker, er jo fantastisk, siger en tydeligt glad Lea Haahr.

SF-kandidaten fortæller, at hun hørte en konservativ kandidat nævne det på et andet vælgermøde, men at hun tog ideen til sig, fordi kommunen har brug for at være innovative for at nå klimamålsætningerne. Og derfor er hun glad for kirkernes initiativ.

- Jeg er mega begejstret. Det er vigtigt at få ladestandere op, så flere i kommunen køber elbil. Men langt de fleste borgere har mulighed for at få en ladestander op hjemme. Det er mere til turisterne, der kommer i kommunen. Hvad besøger de; kulturinstitutioner, kirker og lignende. Mange kommer sikkert også langt fra til bryllup eller barnedåb, så det er godt set af kirken, siger Lea Haahr.

Krav om mindst én

I ladestanderbekendtgørelsen er det blandt andet et krav, at der skal etableres mindst én ladestander til elbiler ved bygninger, der ikke er til beboelse, men har tilknyttet mere end 20 parkeringspladser.