Fynske købmænd giver en halv million kroner væk

Sponsoraterne er finansieret via uddelinger fra købmandsfonden KFI, som er sat i verden for at støtte de frie købmænd.

I alt 140 sportsklubber og foreninger landet over har fået del i puljen, som er på ti millioner kroner.



KFI har siden 2014 uddelt cirka 500 millioner kroner købmændene i Danmark.



En stor del af uddelingerne ydes til købmænd, der er i gang med at modernisere, bygge om eller udvide deres butikker.



Pengene er ligeledes uddelt til større, tværgående projekter. For eksempel et digitalt løft af den frie sektor, uddannelse og videreuddannelse af købmændene samt initiativer, der hjælper købmændene med at reducere energiforbruget til gavn for miljøet.



Kilde: KFI