Fynske læger skal betale uberettiget coronahonorar tilbage

Det kan TV 2 fortælle på baggrund af en række aktindsigter til alle fem regioner.

Sagen drejer sig om den såkaldte ydelse 4484, et honorar på 45,72 kroner, som praktiserende læger i løbet af ni måneder omkring begyndelsen af coronatiden kunne opkræve fra regionen for hver mail, de sendte ud til en patient med et negativt coronasvar.