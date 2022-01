Fynske lokalformænd splittede efter personsag om dobbeltliv

Hun er tilfreds med, at Per Christensen har valgt at trække sig tilbage.

- Jeg synes, det er den eneste rigtige beslutning, men jeg synes også, det er rigtig hårdt, fordi Per (Christensen red.) har været en fantastisk forbundsformand for 3F hele vejen. Der er ikke en finger at sætte på hans arbejde.

Hvorfor er det her så den eneste rigtige beslutning?

- Fordi det har vist sig, at han har en skyggeside, der er uforenelig med at have en tillidspost i 3F. Vi står på et helt bestemt værdigrundlag, og det handler blandt andet om tillid, troværdighed, ordentlighed og anstændighed, og det har han så tilsyneladende ikke kunnet udvise i sit privatliv. Det synes jeg er uforeneligt med at have den stilling, han havde.