Fynske medier laver fælles valgfester for fynboerne

Ved at pulje kræfterne og gå sammen om at lave valgfester, kan arrangementerne blive både større og mere omfattende, end hvis medierne stod for dem hver især.

Samtidig er forventningen, at der vil komme flere deltagere til ét arrangement, end hvis medierne havde hver deres egne arrangementer, som skulle konkurrere om vælgernes gunst.

- Vi tror på, at hvis vi slår kræfterne sammen om at lave et brag af et valgmøde, så kan vi få mere ud af det, end hvis vi gik alene, siger Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende.



- Valgfolkefesterne finder sted i hver eneste af de fynske kommuner, og der vil være et hav af aktiviteter, så der også er anledning til fysisk at komme et sted hen og få talt med de kandidater, man har lyst til, og dermed få mere viden om, hvad det er, de enkelte kandidater står for, siger Peter Zinck, formand for TV 2 Fyns bestyrelse.



Debatter og politisk lykkehjul

Planen for valgfolkefesterne er, at de skal foregå i centrale og stemningsfulde omgivelser i hver enkelt af de fynske, hvor fynboerne får en oplevelse og politisk viden om kommunalvalget.

- Vi har et markant fokus på at give vores vores læsere og brugere den allerbedste og mest oplysende kampagne, så vi sender folk ind at stemme på den bedste måde, og det gør vi med det her samarbejde, fortæller chefredaktør på Fyns Amts Avis, Rikke Bekker.