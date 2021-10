Fynske medier melder klar: Fynboerne får ti kæmpe valgfolkefester

Den omfattende live-sending sker i en omfattende co-produktion med den private producent, STV.

- Det er utroligt spændende at være med til at sætte nye standarder for samarbejde. TV 2-regionerne udgør en væsentlig del af den demokratiske debat i Danmark. Så når TV 2 Fyn inviterer Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis til et integreret samarbejdet, hvor også en privat tv-producent er tænkt ind i løsningen fra første færd, så træder vi samlet ud i et helt nyt mediesamarbejde, som ikke er set før, udtaler udtaler René Szczyrbak, der er administrerende direktør i STV og fortsætter.

- Her på STV er vi meget stolte over at være med i den største kommunal-valgdækning, der er set på Fyn.

Du kan læse mere om programmet for Valgfolkefesten i din kommune via valgkaldenderen på tv2fyn.dk