Fynske minkavlere under pres: - Vi føler, vi har en pistol for panden

Coronavirus breder sig hurtigt blandt minkfarme i Nordjylland, og i den seneste uge har smitten også bevæget sig sydpå til det midtjyske område, hvor fem minkfarme indtil videre er ramt.

På Fyn er der 42 minkfarme, som indtil videre alle er gået fri. Alligevel skaber udviklingen bekymring hos de fynske minkavlere.

Ikke mindst hos Martin From, der selv driver en minkfarm nord for Otterup.

- Vi står i en situation, hvor vi ikke ved, om vi er købt eller solgt. Vi føler, vi har en pistol for panden og ikke ved, hvornår den går af, forklarer han.

Han mener, at det kun er et spørgsmål om tid, inden smitten kommer til Fyn.

- Som det bevæger sig lige nu, så er det nok ikke et spørgsmål, om det kommer, men snarere hvornår det kommer, siger han.

Kan få store konsekvenser

På baggrund af den seneste udvikling har regeringen besluttet, at man ikke kun afliver minkbesætninger, hvor der er påvist smitte. Også de besætninger, der er under mistanke for at være smittet, eller som ligger i nærheden af smittede besætninger, vil blive aflivet.

Derfor frygter Martin From, at det kan få store økonomiske konsekvenser for ham, hvis smitten kommer tæt på.

- Det ville betyde, at vi skulle aflive alle vores mink, som tre generationer har arbejdet på. En anden konsekvens er, at vi måske skulle finde et andet sted at bo, siger han.

Tilbage i 2012 var priserne på minkpels højere end i dag, og det satte gang i en overproduktion af mink i blandt andet Polen og Kina.

Det har skabt ekstra konkurrence for de danske avlere, og derfor ville et eventuelt coronaudbrud på farmen også ramme Martin From særligt hårdt lige nu.

Selvom der er kompensationsordninger tilgængelig for danske minkavlere, mener han heller ikke, at det ville være nok til at redde ham igennem krisen.

- Det ville komme til at koste os et par millioner, og det er vi ikke rustet til lige nu, siger han.

Tager sine forholdsregler

Det første smittetilfælde på en dansk minkfarm blev konstateret i Vendsyssel tilbage i juni, og siden har coronasmitten spredt sig på de nordjyske minkfarme.

Siden da har Martin From fulgt udviklingen og taget sine forholdsregler for at mindske risikoen så meget som muligt.

Blandt andet giver han ikke længere adgang til gæster på minkfarmen, og selv forsøger han at færdes så lidt omkring minkene, som det kan lade gøre.

- Vi går kun ind og gør det nødvendige, siger han.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mere, end jeg allerede gør.

Flytter familien væk

For den fynske minkavler har smitteudbruddene i Nord- og Midtjylland allerede haft personlige konsekvenser.

I et forsøg på at beskytte produktionen har han aftalt med kæresten, at hun og børnene flytter væk fra farmen, indtil risikoen for smitte igen er minimal.

- Min kæreste og jeg har valgt, at hun og vores børn flytter, til det her er overstået. Børnene går i skole, og vi er bange for, at de kan tage smitten med hjem til farmen, forklarer han.