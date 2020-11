Fynske minkfarme står tomme efter år med blodrøde tal

Ifølge Fyens Stiftstidende har de fynske minkfarme - ganske som i resten af landet - de seneste år givet store underskud.

Alene i årene fra 2016 til 2019 har det været vanskeligt at undgå en fynsk minkfarm med blodrøde tal på bundlinjen.

Ifølge avisen er det største overskud hentet hjem hos Rughavemink ved Langeskov. Her lød resultatet på omkring 410.000 kroner før skat, mens Hagendrup Mink i Ullerslev kunne notere et plus 29.000 kroner før skat, skriver avisen.

Det største underskud har ramt Møllers Pelse med farme ved Asperup og Brenderup på Vestfyn. Her lød det seneste resultat på et minus på 9,1 millioner kroner før skat.

JJH Mink ved Allerup sydøst for Odense havde et underskud på 7,6 millioner kroner før skat.

JJH Mink ejes af Jens Jørgen Madsen og Hanne Birkerod Madsen. De ejer også en af verdens største producenter af udstyr til minkfarme, Hedensted Gruppen A/S i Hedensted.

Her er pengene også fosset ud af kassen de senere år, og resultatet før skat i 2019 var ifølge proff.dk på minus 14,8 millioner kroner.

Fyens Stiftstidende har trukket tal fra Danmarks Statistik, og de tal viser at på landsplan havde pelsdyrbedrifterne, som ifølge avisen altovervejende er minkavl, i 2019 et gennemsnitligt underskud på 700.000 kroner.

