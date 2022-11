Fynske Motorvej genåbnet efter uheld med lastbil og bulldozer

Opdatering

Politiet oplyser ved syvtiden torsdag morgen, at motorvejen stadig er lukket i østlig retning. Strækningen forventes åbnet klokken 09.00. Det er dog muligt at komme fra vest og videre mod Svendborg og Munkebo. Klokken 09.15 oplyser Fyns Politi, at motorvejen igen er farbar i østlig retning.