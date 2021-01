Selv et par timer hjælper: Fynske pædagoger beder forældre om at holde børn hjemme

Hold jeres børn hjemme, hvis I har mulighed for det. Selv hvis der bare er tale om et par dage eller timer om ugen.

Sådan lyder appellen fra pædagoger til forældre med børn i daginstitutioner på den første hverdag i det nye år. For mens store dele af samfundet er lukket ned for at standse spredningen af coronavirus, åbner daginstitutionerne som vanligt efter juleferien til frustration for pædagogerne, der ifølge fagforeningen BUPL er hårdt pressede.

- Vi har rigtig meget brug for, at der bliver taget lidt mere hensyn, siger Rikke Hunsdahl, der er formand for BUPL Fyn.

Hun forklarer, at pædagogernes hverdag er presset dels på grund af mange nye krav for at mindske coronasmitte, og dels når medarbejdere bliver smittet og må gå i selvisolation.

- Vi appellerer til, at forældre holder deres barn hjemme. Det er for at passe på både børn, forældre og især pædagogerne, der er nødt til at tage på arbejde, siger Rikke Hunsdahl.

Påvirker hverdagen

Ifølge Rikke Hunsdahl kommer appellen til forældrene på et tidspunkt, hvor store dele af personalet i daginstitutionerne allerede har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

- Det er ikke engang noget, vi bare frygter. Vi kan se, at institutionerne er bemandet af vikarer, og når der mangler personale, presser det børnenes hverdag, siger hun.

Derfor har flere ledere af de fynske daginstitutioner skrevet ud til forældre, at alle, der har mulighed for det, i videst muligt omfang bedes holde deres børn derhjemme.

- Jeg er med på, at det presser forældre at passe deres arbejde, hvis de har et par børn rendende rundt derhjemme, men det er en særlig situation, vi er i, siger hun.

Giv besked

De mange sygemeldinger i daginstitutionerne betyder, at det mange steder kan være svært at få vagtplanen til at gå op. Derfor har det også stor betydning, at forældre meddeler det til pædagogerne, hvis børnene ikke kommer, understreger Rikke Hunsdahl.

På den måde kan institutionerne bedst planlægge og prioritere, hvornår der skal komme vikarer.

- Det er sindssygt vigtigt for os at vide, om børnene kommer eller ej, siger hun.

