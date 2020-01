Fynske politikere frygter broforbindelse over Kattegat 

Søndag meddelte regeringen, at den vil videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.

Ifølge regeringen kan en bro over Kattegat binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen, da en forbindelse mellem Sjælland og Jylland via Samsø ifølge Transportministeriet kan forkorte rejsetiden mellem Aarhus og København betydeligt. I bedste fald med op til halvanden time for både bilister og togrejsende. Det skriver Ritzau.

Men til trods for at de bilister, som TV 2/Fyn snakkede med søndag i Nyborg, er positive over for en eventuel broforbindelse mellem Sjælland og Jylland, så deles det positive syn ikke af Erling Bonnesen, der sidder i Folketinget for Venstre.

- Kattegatforbindelsen er en dræber for Fyn, for den vil jo gøre, at aktiviteterne vil begynde at dreje uden om Fyn igen. Så vil mange virksomheder begynde at sige “hvor skal vi så placere os”, og så vil det blive endnu et argument for at arbejdspladserne flytter til København, siger folketingspolitikeren.

- Det suger pengene ud af de offentlige budgetter

Det var i 2018, at den daværende VLAK-regering igangsatte en undersøgelse af projektet. Det er den undersøgelse, den socialdemokratiske regering søndag har besluttet at videreføre.

Foreløbige undersøgelser har prissat en broforbindelse over Kattegat til et sted mellem 58 og 136 milliarder kroner. Det store prisspænd afhænger af, hvorvidt der skal være plads til en togforbindelse eller ej.

Med så høj en pris frygter Erling Bonnesen, at det vil betyde, at der ikke vil være penge tilbage til andre offentlige infrastrukturprojekter.

- Det er da udmærket at undersøge nogle ting, men de tidligere undersøgelser viser bare, at det var voldsomt dyrt og simpelthen suger alle pengene ud af de offentlige budgetter. Så vil det jo bare vare endnu længere, inden man får gennemført en masse af de andre aktuelle projekter, siger Erling Bonnesen.

Minister: Forhindrer ikke andre projekter

På borgmesterkontoret i Nyborg er borgmester Kenneth Muhs (V) heller ikke begejstret for en eventuel ny broforbindelse mellem Sjælland og Jylland. Han mener, man bør fokusere på andre, mere presserende projekter først.

- Vi har en lang række andre infrastrukturprojekter rundt om i Danmark - ikke mindst på Fyn. Motorvejen syd om Odense, et parallelspor over Lillebælt, taksterne på Storebælt, støj langs motorvejen. Så jeg synes faktisk, der er rigtig mange andre projekter, man bør tage fat på, før man begynder at bygge nye broer, siger borgmesteren.

Men der er slet ikke grund til, at de to fynske Venstre-politikere bekymrer sig, forsikrer transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Ligesom vi kender det fra Storebælt, ligesom vi kender det fra Øresund, så skal det kunne finansieres inden for den ramme, der er. De bilister og de tog, der kører over. Derfor vil det ikke være en barriere for at kunne lave andre vigtige infrastrukturprojekter på Fyn - for eksempel en fast forbindelse mellem Als og Fyn, siger ministeren.

En forundersøgelse af Kattegatforbindelsen er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat.