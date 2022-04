Fynske politikere smækker med døren og forlader Nye Borgerlige

Han forklarer, at Nye Borgerlige "tager stærk afstand fra nepotisme, kammerateri og rygklapperi".

- NB er forkæmper for retten til selv at vælge som individ. Politikerne, staten og kommunerne skal stå i anden række i forhold til de individuelle ønsker og målsætninger, udtaler Kristian Juul Nielsen, men forlader altså partiet, fordi det ikke kan leve op til de krav i egne rækker.

Den tidligere verdensmester i speedway Jan O. Pedersen siger om sine bevæggrunde for den pludselige exit:

- Jeg kan ikke længere se mig selv i projektet og siger tak for denne gang, jeg ønsker partiet held og lykke fremover.

Jan O. Pedersen, som ellers har status som kandidat til Folketinget, tidligere byrådsmedlem og nuværende 1. suppleant til Kerteminde byråd, ønsker ikke, at udtale sig yderligere.

Andreas Møller, 1. viceborgmester i Odense Kommune, taler i pressemeddelelsen blandt andet om "uopretteligt tillidsbrud" og siger:

- Der har været nogle forløb og sager over en længere periode der gør, at der er opstået et uopretteligt tillidsbrud, udtaler Andreas Møller og tilføjer, at "man skal også sætte foden ned overfor arbejdsvilkår der ikke er i orden".

Andreas Møller flyttede fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Odense 1. juni sidste år. Han har tidligere været medlem af Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse, og har tidligere været medlem af både Venstre og Konservative.