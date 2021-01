Fynske politikere stifter nyt parti: Her er De LokalNationales mærkesager

Et helt nyt parti så fredag dagens lys, da den odenseanske byrådspolitker og tidligere DF'er Christel Gall holdt pressemøde sammen med flere tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti holdt pressemøde foran rådhuset i Odense.

De har sammen stiftet partiet De LokalNationale, som har 14 mærkesager. Blandt andet ønsker partiet at lovliggøre retten til aktiv dødshjælp og lave loven om, så organdonation bliver et spørgsmål om fravalg i stedet for tilvalg.

- Vi vil gerne have, at man aktivt skal fravælge at være organdonor. Det vil sige, at når du bliver 18 år er du per automatik organdonor, medmindre du fravælger det, forklarede partiformand Christel Gall efter pressemødet.

Når det gælder aktiv dødshjælp vil partiet arbejde for en lovliggørelse, hvor der samtidig skal indføres et landsdækkende symbol, som borgere der vil fravælge hjerte-lungeredning kan have synligt i deres hjem.

- Noget af det, der vægter rigtig højt er aktiv dødshjælp. Vi synes, vi hører nogle forfærdelige historier om folk, der egentlig gerne vil af dage, hvor det ikke ender særlig godt og bliver en pinefuld lang ting. Det, synes vi, er forkert, sagde Christel Gall.

Overraskende exit

Ifølge TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, er det mest overraskende på dagens pressemøde, at tidligere DF'er og medlem af byrådet i Nyborg Kommune, Carsten Kudsk, nu har forladt partiet til fordel for De LokalNationale.

- Han er en af de politikere, som virkelig har investeret en stor del af sit liv i Dansk Folkeparti. Han har siddet i Folketinget som suppleant, han har været tæt på at komme i Folketinget flere gange, siger Jesper Buch.

Han mener, at stiftelsen af det nye parti er et signal om, hvor alvorlig krisen er i Dansk Folkeparti.

- Det her er i virkeligheden et større problem for Dansk Folkeparti, end det er for de, skal vi sige lidt forsmåede tidligere kandidater, som nu ikke længere er i partiet, siger Jesper Buch.

Spår ikke partiet stor rolle

Ved det forestående kommunalvalg i efteråret spår Jesper Buch, at De LokalNationale kommer til at spille en mindre rolle.

- Jeg tror ikke, de kommer til at spille nogen stor rolle. Måske i Nyborg, for der skal man huske på, at Carsten Kudsk er et markant og stærkt ansigt. Han fik mange stemmer. Den tidligere DF'er Knud Ahrnkil fra Kerteminde er flyttet til Nyborg, og hvis de to kommer til at stå på stemmesedlen, kan det meget vel betyde, at en af dem kommer ind, og så er det slut med Dansk Folkeparti - tror jeg - i Nyborg Kommune.

Endnu mindre betydning venter han, at partiet får ved valget i Assens Kommune.

- I Assens tror jeg ikke, det kommer til at betyde noget som helst. Bettina Stick er ikke nogen stor stemmesluger, det er højst et lille smølfespark til Niels Henrik Thulesen Dahl, som er opstillet i Assens. Det lever han nok med, selvom det selvfølgelig ikke er særlig heldigt, vurderer Jesper Buch.