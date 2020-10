Radikale fynboer om lederskifte: Trist baggrund, men det rigtige valg

Morten Østergaard trækker sig som politisk leder for Radikale Venstre og bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen.

Det meddeler han onsdag efter et seks en halv time langt gruppemøde i Den Sorte Diamant, der begyndte i formiddag.

Årsagen er, at Morten Østergaard for en del år siden krænkede partifællen Lotte Rod.

- Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hånd hun fjernede for næsten et årti siden fra sit lår, sagde han efter gruppemødet.

Søren Hillers, der sidder i kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre i Faaborg-Midtfyn Kommune, støtter lederskiftet.

- Det er en utrolig trist baggrund, at det sker på. Jeg har kendt Morten (Østergaard red.) i mange år, men de ting, der er hændt, er ikke i orden. På den måde er jeg glad for, at vi tager diskussionen, og jeg synes, det er modigt, at han stiller sig frem og fortæller det, siger han.

Sofie Carsten Nielsen er udpeget som ny leder, og den beslutning er Søren Hillers glad for.

- Sofie er et gennemordentligt menneske. Hun er enormt dygtig, og hun er god til at bide sig fast og sætte sig ind i tingene. Vi får en formand, der er lige så dygtig som Morten, siger han.

Også kredsformanden i Radikale Venstre i Odense Kristian Grønbæk Andersen støtter beslutningen.

- Det er altid et setback, at man skal skifte leder i utide. Men det er en konsekvens af, at det her skal vi tage alvorligt. Det er jeg enig i, siger han og fortsætter:

- Jeg kender kun sagen summarisk gennem opslaget på Facebook, og hvor meget eller hvor lidt der er i selve sagen, der er i sagen, ved jeg ikke, men de må have vurderet i gruppen, at det her var den rigtige beslutning, siger han.

Morten Østergaard sagde efter gruppemødet, at han har svigtet partiet på flere fronter.

- Jeg har svigtet min gruppes tillid.

- Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også nødt til at være åben om, at det var mig, sagde han.

Morten Østergaard, der i 2014 afløste Margrethe Vestager som politisk leder, bliver afløst af Sofie Carsten Nielsen, der hidtil har været næstformand og politisk ordfører.