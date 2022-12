Fynske reaktioner på regeringsgrundlag: - Det bliver store ord og meget lidt konkret

Der er stor uenighed blandt de fynske folketingspolitikere, om hvorvidt regeringen er rød, blå eller lilla.

For den konservative Mai Mercado er der ingen tvivl.

- Jeg synes, det er meget lilla. Man kan godt se, at Lars Løkke Rasmussen har været inden over, siger den fynske politiker om Moderaternes leder.

I regeringspartiet Venstre, siger fynske Lars Christian Lilleholt, at regeringsgrundlaget har et meget tydeligt blåt fodaftryk.

- Jeg er en meget glad venstremand, siger Lars Christian Lilleholt.

- Det her er det mest ambitiøse, jeg har set. Også sammenlignet med det, som vi selv kunne, da vi selv havde VLAK-regeringen, tilføjer han.

Venstremandens tidligere ministerkollega Mai Mercado er dog knap så imponeret.

- Jeg havde forventet, at de var mere konkret. Svarene bliver skubbet til hjørne og bliver parkeret i kommissioner, påpeger den konservative folketingspolitiker.

Hun peger dog på, at regeringsgrundlaget adresserer nogle vigtige områder.

Misk-mask

Liberal Alliances Katrine Daugaard har svært ved at sætte en farve på det nye regeringsgrundlag. Hun betegner det i stedet som "et stort misk-mask".

- Der er jo masser af positivt at sige. Men helt klar også ting man undrer sig over som liberal, siger hun.

Katrine Daugaard har ikke meget til overs for en Arne plus-ordning. Til gengæld fremhæver hun tankerne om at nedlægge jobcentrene og fjerne det 6. SU-år, som positive træk i grundlaget.

Mest blåt

Hos SF har Karsten Hønge til gengæld ikke svært ved at sætte en farve på regeringsgrundlaget.

- Det er mest blåt, må jeg sige. Der er tydelige aftryk fra Venstre og Moderaterne, lyder det fra den politiske ordfører for SF, der forlod forhandlingerne for en uge siden.

Han mener, at regeringensgrundlaget giver en social ubalance.

- Som jo er tydeligst ved, at der gives skattelettelser især til dem i toppen og til virksomhederne. Og så tager man penge fra de fattige familier. Men der er også lyspunkter. Så på en grå dag - som det her regeringsgrundlag er - så er der enkelte solstriber igennem.

Beroliger fynsk landbrug

Klima er en af de områder, som den nye SVM-regering vil have en kommission til at kigge på.



- Jeg forstår godt alle de partier, der kalder klimanøl. Det gør vi også selv, siger Mai Mercado, der gerne så, at regeringspartierne havde fremlagt håndfaste planer.

En af de mere konkrete tiltag inden for klima i regeringsgrundlaget er CO2-afgift på landbruget. Et tiltag som særligt vil ramme på Fyn, hvor der er meget opdyrket landbrugsjord.

Den bekymrer dog ikke Lars Christian Lilleholt fra det gamle bondeparti Venstre.

- Jeg vil bare sige, der er det trygt for landbruget, at Venstre nu er med ombord i forhold til, hvordan afgiften skal udformes.

Også her skal et ekspertudvalg hjælpe regeringen med at strikke den bedste CO2-afgift sammen, ifølge venstremanden.

- Og det ser jeg jo som en mulighed for, at vi får indrettet CO2-afgiften på en måde, så vi fortsat kan have et stærkt dansk landbrug., siger Lars Christian Lilleholt.

Store ord

Også yderområderne i Danmark har fået særlig plads i regeringsgrundlaget.

Blandt andet vil regeringen sikre læger i områder med lægemangel og understøtte busdækningen i yderområder.

Også her mener Mai Mercado, at løsningerne fra den nye regering halter:

- Det bliver store ord og meget lidt konkret. Det skal være rart at bo på landet, men hvad betyder det, spørg politikeren med henvisning til regeringsgrundlaget.



