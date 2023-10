Fynske repræsentanter ankommet til prinsens fødselsdag

To fynske repræsentanter fra Assens er netop ankommet til Prins Christians 18-års fødselsdag. TV 2 Fyn har tidligere talt med de to om festen, ogg selvom de to har glædet sig, følger der også mange bekymringer med invitationen.

- Hvordan kommer det til at være? Hvem kommer jeg til at møde, spørger Nicola Pavlov.

- Jeg tror også, at jeg er nervøs for, hvis der sker et eller andet. Hvis jeg vælter. Ja, de der worst-case scenarier, siger Camilla Dahl Dittmann.

Med en royal fødselsdag på Christiansborg Slot følger der også en række krav til både påklædning og opførsel, og sådan plejer det ikke at være, når de to tager til 18-års fødselsdagsfest på Fyn.

- Normalt når vi skal til 18-års, så er det jo bare 18 shots og ned med det, siger Nicola Pavlov.